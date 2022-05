Etrange situation en rugby à 7

Je suis accro Inscrit: 02/04/2009 19:22 Post(s): 1421 Karma: 149

Je n'y connais rien non plus, mais je me dis qu'il gagne simplement du temps de manière controversée. La montre tourne toujours et personne ne veut venir essayer de l'empêcher de marquer alors il patiente et gèle le jeu.

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:27