dans une machine récupérant la petite monnaie dans magasin.

Je ne pense pas que ce soit cela, mais l'idée est ignoble



Un homme a été vu vidant la cagnotte de son fils, durement gagné auprès de la petite souris, dans une machine récupérant la petite monnaie dans magasin. Je ne pense pas que ce soit cela, mais l'idée est ignoble

