THSSS Gorille + Lézard 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2406 Karma: 5895 Papa Dos Argenté joue avec son fils



Sauvetage d'un petit lézard emmuré vivant



Contribution le : Aujourd'hui 18:50:33

alfosynchro Re: Gorille + Lézard 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10583 Karma: 4612 2/ Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit ça (à la place du lézard) ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:25