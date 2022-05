Le puma met le guépard en colère !

Options du sujet Imprimer le sujet

Месси вытворил невероятное! Пума Месси и его непростительная ошибка!

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10586 Karma: 4613 Apparemment la législation russe sur la détention d'animaux sauvage est plutôt cool.



Les baies vitrées de fou qu'ils ont ces gens ! Sympa pour faire les vitres.



Par contre, je ne suis pas sûr que les palissades en bois soient suffisamment hautes pour dissuader ce genre de félin de passer pas dessus.

