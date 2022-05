Un puma dans les toilettes d'une école au Brésil

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 435 Karma: 330



Onça parda capturada dentro do banheiro de uma escola em Nova Lima MG



Plus d'info en portugais.

C'est un gamin de neuf ans qui est tombé dessus en allant aux toilettes et après l'avoir capturé, les pompiers ont relâché le puma dans une forêt un peu plus loin (il y a trois parcs naturels autour de la ville même si elle est juste à cotés de l'agglomération de Belo Horizonte et de ses 6 millions d'habitants).

