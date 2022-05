Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Grêlons dans le Maryland, dégâts sur une maison en carton 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16867 Karma: 16475

Hailstorm Leaves Destruction Behind in Maryland || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:41:53

Krogoth Re: Grêlons dans le Maryland, dégâts sur une maison en carton 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3898 Karma: 1412 Pas du carton mais du PVC...pas vraiment mieux.

Ils auraient pu fermer les volets quand meme pour limiter les dégats.

Contribution le : Aujourd'hui 12:49:01