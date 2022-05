Options du sujet Imprimer le sujet

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13887 Karma: 9332 Des oisons rejoignent leurs parents en effectuant un grand saut dans le vide. Mais l’un deux a mieux étudié la situation que les autres.





Tags : canetons, oies, chute, intelligent, escalier

