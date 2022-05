Nouvelle race de chiens livrés avec une poignée + Le mot magique + Eric et le chien

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2418 Karma: 5919

Plus pratique pour voyager, plus besoin de laisse.

Vous pouvez les emmener partout et les accrocher au porte manteau quand vous ne voulez plus jouer avec.



Vous navigateur est trop vieux

chiens accrochés mordent bâton homme marche





Murmurer son mot préféré à votre chien



Vous navigateur est trop vieux

Chien murmure bacon sourit sourire



Eric le perroquet cherche la bagarre et insulte le chien



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:24:12