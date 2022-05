Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Le secret des "Bubble Tea" enfin révélé 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2418 Karma: 5919 Le thé à bulles (Bubble Teas ou ici Pearl Milk) est une boisson à base de thé originaire de Taïwan au début des années 1980.

Il se compose le plus souvent de thé accompagné de boules de tapioca moelleuses...

Voici sa préparation :



Vous navigateur est trop vieux

chèvre traire traite crottes lait

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:30

Wiliwilliam Re: Le secret des "Bubble Tea" enfin révélé 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33976 Karma: 11866 )! Pourquoi dégouter les gens



J'ai goûté une fois à du bubble tea.

Je n'ai toujours pas vraiment compris le principe je pense Meh ()! Pourquoi dégouter les gensJ'ai goûté une fois à du bubble tea.Je n'ai toujours pas vraiment compris le principe je pense

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:48

Kratos2077 Re: Le secret des "Bubble Tea" enfin révélé 0 #3

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 803 Karma: 343 @Wiliwilliam justement hier une chaîne de cuisine asiatique que j'aime bcp apprenait a le fabriquer



La chaîne s appelle hop dans le.wok!





RECETTE DE BUBBLE TEA AU MELON MIEL MAISON (AVEC DU VRAI MELON) - HONEYDEW BOBA - HOP DANS LE WOK!

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:15