Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia La dernière éclipse lunaire observé à 100'000'000 km des protagonistes 4 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 270 Karma: 305

SwRI-led Lucy Mission Observes a Total Lunar Eclipse



La dernière éclipse lunaire observé par la sonde Lucy en route vers des astéroïdes troyens de Jupiter alors qu'elle se trouvait à 100'000'000 km du système terre-lune.

Ca ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça illustre assez bien la distance entre les deux astre. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:27