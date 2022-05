Un outil super-pratique pour écaler proprement un oeuf

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8646 Karma: 2226



@gazeleau a écrit:

il a pas l'air cuit non plus le neunoeuf. Il faudrait inventer un truc qui fasse ding! lorsque le temps de cuisson est suffisant, ça serait chouette.

C'est clair, et en plus il presse sur la partie qui est en dessous de la coupure, normal que ça casse Citation :C'est clair, et en plus il presse sur la partie qui est en dessous de la coupure, normal que ça casse

Contribution le : Aujourd'hui 13:14:39