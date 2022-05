Options du sujet Imprimer le sujet

McMatrix robot peintre : les robots sont l'avenir (ou pas) 1 #1

Je m'installe Inscrit: 12/03/2008 12:12 Post(s): 401 Karma: 391

Chaotic robot decorator makes a huge mess...

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:02

Loom- Re: robot peintre : les robots sont l'avenir (ou pas) 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8192 Karma: 3502



On a bien des taré humains qui font du soit disant de "l'art" en faisant de la merde , pourquoi pas un robot. Robot télécommandéOn a bien des taré humains qui font du soit disant de "l'art" en faisant de la merde , pourquoi pas un robot.

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:54