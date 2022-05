Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tu n'as pas bien répété ta partition

Quand tu n'as pas bien répété ta partition, ou comment la fanfare nigérienne interprète l'hymne allemand lors de la visite d'Olaf Scholz :





Pour info, voici comment devrait être l'air :



National Anthem of Germany (DE/EN lyrics) - Deutsche Nationalhymne

Aujourd'hui 13:31:34

Re: Quand tu n'as pas bien répété ta partition

Oh ça va, on arrive encore à reconnaitre. ça aurait donc pu être encore pire. Par contre j'ai saigné, des 2 côtés.

Aujourd'hui 14:17:33