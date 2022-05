Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Erreur sur la personne 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2424 Karma: 5942 Un homme a la mauvaise idée de conduire une voiture similaire à celle d'un malfrat et se fait arrêter par la police anglaise.



Si quelqu'un retrouve ses lunettes, merci de les retourner à :



Monsieur Biiiiip

Au Biiip de la rue Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

à Biiiiiiiiiiiiiiiiip

UK



Contribution le : Aujourd'hui 13:41:04

JorisPab Re: Erreur sur la personne 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 1065 Karma: 1109

ce manque de chance ... brrrr j'serai dans un état pire que lui à la fin moice manque de chance ...

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:04

Le_Relou Re: Erreur sur la personne 0 #3

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1916 Karma: 1113 ce gros coup de pression: il l'a quand même bien géré

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:59