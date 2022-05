Belle vidéo

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2282 Karma: 1640





J'ai la dalle, je crève de faim, je prends un kebab sauce cocktail sans oignon avec double portion frite, et le type me dit :

"bonne dégustation"



Contribution le : Aujourd'hui 15:33:25