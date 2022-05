Mort d'un thon dans l'Aquarium Churaumi d'Okinawa

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1863 Karma: 1872

C'était plus majestueux sans cette animation quand j'y avait été.



Cela dit, le thon n'est pas resté longtemps dans l'eau.





Part 2水族館大魚突然死亡 Sudden death of a fish in Okinawa aquarium沖縄美ら海水族館に突然死亡した魚



Note : On peut se rendre dans la partie arrondie sur la gauche de la première vidéo et ainsi voir les poissons passer au dessus de nous.

Note 2 : La paroi est constituée d'un sandwich de polycarbonate de plus de 40 cm d'épaisseur.

