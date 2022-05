Discours d'un coach sur la tuerie au Texas et autres incidents.

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 659 Karma: 410

Et quand la tuerie viendra d'un enseignant, on armera les surveillant, puis les cantinières, puis les agents d'entretiens, etc.

Armons les élèves directement, et autorisons les battle royales irl tout simplement ...

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:35