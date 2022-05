Trapper avec une courge

Options du sujet Imprimer le sujet

Pumpkin trap

ça doit être dégueulasse à manger un poisson de vase comme ça.



edit: Je n'aime pas les poissons qui ont un goût terreux.

Tu dis ça parce que t'as jamais goûté les frites de Carpe, spécialité de la Brenne, la Carpe est un poiscaille bien vaseux, mais quand c'est frit c'est une tuerie !

J'imagine que là où c'est tourné (Inde?) ils savent aussi bien gérer la cuisine des poissons de petits étangs.

Bon ap!

J'imagine que là où c'est tourné (Inde?) ils savent aussi bien gérer la cuisine des poissons de petits étangs.

Bon ap!

C'est saturne ? Je comprends pas le jeu de mot.

