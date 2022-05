Options du sujet Imprimer le sujet

Jet ski avec un moteur de F1 + Drift Battle + Tetris avec des camions

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2429 Karma: 5962 Jet ski avec un moteur de F1



Drift Battle

La seconde voiture doit imiter la première, le plus près possible avec un minimum de contacts



Vue aérienne du ballet de camions se garant en marche arrière sur un parking



Contribution le : Aujourd'hui 17:07:14