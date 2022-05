Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5884 Karma: 15850

Une tesla prend feu à Vancouver (Canada) :



Tesla Owner Breaks Window to Escape Before Vehicle Catches Fire in Vancouver



Pour la petite histoire, le conducteur a du casser la vitre pour pouvoir s'échapper car le système électrique ne fonctionnait plus et il était de fait complètement bloqué à l'intérieur!

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:07