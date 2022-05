Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Astuce pour mettre son manteau rapidement! 0 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5884 Karma: 15850 Astuce pour mettre son manteau rapidement :

Vous navigateur est trop vieux

(c'est mignon car on voit que ça lui fait plaisir de partager cette astuce avec nous)

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:54

Cyril-Fiesta Re: Astuce pour mettre son manteau rapidement! 0 #2

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 661 Karma: 410 c'est plutôt efficace comme technique, mais perso avec tout ce que j'ai dans les poches, ça marcherait pas

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:18