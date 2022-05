Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS C'est la saison des croisières ! Feu 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2432 Karma: 5977 Incendie sur le Carnival Cruise alors qu'il est à quai à Grand Turk (Capitale : Cockburn Town...)

Euh... Z'ont pas été un peu radin sur la puissance des lances à incendie là ?



Carnival cruise ship that left Florida catches fire | NewsNation

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:39