Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Repeindre une porte blanche en une porte en bois 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2433 Karma: 5977 Un homme en scaphandre enlève la peinture blanche toute beurk d'une porte en la sablant



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:57