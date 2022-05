Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Père Noël en course poursuite à Paris 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1950 Karma: 1133 sa moto traineau essaye d’arrêter une femme qui fait un délit de fuite après avoir percuté un passant.

version 9gag

version reddit





Finalement deux policiers à la brigade motocycliste vont procéder à son arrestation



édit :

effectivement (

Contribution le : Aujourd'hui 01:53:15