Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2436 Karma: 5988 Homme marche sur un trottoir à Genève en jouant de la guitare et décide d'un accompagnement batterie

sur un distributeur de journaux. Fail



Contribution le : Aujourd'hui 15:33:18