La joie de Djibril Cissé lors de la montée de l'AJ Auxerre en ligue 1

Pavé César Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 5714 Karma: 3362 Djibril Cissé est sans doute l'un des joueurs les plus emblématique de l'histoire du club bourguignon.

Voici sa réaction lors du tir au but décisif qui envoie son ancien club en ligue 1, dix ans après l'avoir quittée.











Je suis beaucoup moins le foot qu'à une époque, mais sa joie m'a émue, je ne pensais pas les anciens pro tellement attachés à d'anciens club.

