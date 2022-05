Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16750 Karma: 23827





beIN SPORTS - Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA ! Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes...

Football beIN SPORTS -Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA !Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes...Football

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:03