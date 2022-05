Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Astuce pour augmenter la pression d'eau

Astuce pour augmenter la pression d'eau :

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:14

vivaberthaga

J'ai l'impression que sans la bouteille, l'effet aurait été le même. (L'air est comprimé par la pression de l'eau) C'est juste la différence de surface entre l'entrée et la sortie qui modifie la pression. S'il avait voulu provoquer un "effet venturi" il aurait fallut un apport de fluide extérieur.

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:01

JCM77

@vivaberthaga pour moi il pressurise l'air de la bouteille. En ouvrant l'eau au bout, la pression fait le jet puissant, mais il doit régulièrement refermer pour repressuriser la bouteille.

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:10