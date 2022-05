La Joconde entartée par un visiteur

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14365 Karma: 4453

Plus on participe à la publicité de ce genre d'acte imbécile, plus on incite d'autres imbéciles à en commettre d'autres ! OK dans le cas présent ce n'est pas grave, le tableau est hyper protégé et il n'y pas mort d'homme.Mais dans d'autres cas ...

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:45