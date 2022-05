Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Anniversaire fatal

5 ans est mourir d'une crise cardiaque, c'est moche



Vous navigateur est trop vieux Des parents surprennent leur fils avec un gâteau et un canon à confettis.5 ans est mourir d'une crise cardiaque, c'est moche

Wiliwilliam Re: Anniversaire fatal

@THSSS a écrit:

Je ne sais pas ce qui et le plus moche!



Il se casse la gueule dans les escaliers? Citation :Je ne sais pas ce quile plus moche!Il se casse la gueule dans les escaliers?

Krogoth Re: Anniversaire fatal

@Wiliwilliam a écrit:

C'é petit ce genre de réaction sur l'orthographe...



Non, pas l'impression qu'il y ai un escalier vu la fenêtre/porte. Citation :C'é petit ce genre de réaction sur l'orthographe...Non, pas l'impression qu'il y ai un escalier vu la fenêtre/porte.

