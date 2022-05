Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Lancement d'une Fusée en plein Paris !!! (en tissus gonflable)

Inscrit: 31/12/2011

Pour ceux qui ont aimé le portrait sur Olivier, qui place des animaux gonflables sur les bouches d'aération du métro parisien, sachez qu'hier il a placé une énorme fusée rouge et jaune devant le moulin rouge





Aujourd'hui 10:51:46