THSSS Apprendre l'inertie par la pratique 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2445 Karma: 6005 avec deux hommes assis sur le toit et le capot d'une voiture freinant brusquement.

L'apprentissage peut, dans certains cas, être douloureux...



Contribution le : Aujourd'hui 13:46:01

Turbigo Re: Apprendre l'inertie par la pratique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2301 Karma: 1660 J'ai l'impression que c'était intentionnel, mais je comprends pas le but de la manœuvre...

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:52

-Flo- Re: Apprendre l'inertie par la pratique 2 #4

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13912 Karma: 9412

@Turbigo a écrit:

J'ai l'impression que c'était intentionnel, mais je comprends pas le but de la manœuvre...



Il s'agit d'un test obligatoire pour les fabricants de claquettes en Inde, en vue d'obtenir leur homologation. Si la sangle se déchire, tu ne peux pas prétendre à la norme autorisant l'utilisation de tes claquettes pour prendre un train sur le toit. Ce qui te prive d'un marché considérable.



Mais on ne rigole pas avec la sécurité, quel qu'en soit le prix.

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:42

Wiliwilliam Re: Apprendre l'inertie par la pratique 0 #5

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34013 Karma: 11886

(si vous voyez ce que je veux dire...) (si vous voyez ce que je veux dire...)

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:30