THSSS Doubler en ville [Fail] 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2448 Karma: 6011 Un homme d'affaire pressé, en voiture de sport, double dans une rue et anticipe... rien du tout.

Mais il a pu terminer sa conversation téléphonique, ouf.



Portugal

voiture double freine accident

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:17

lsdYoYo Re: Doubler en ville [Fail] 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 821 Karma: 913 Mouais quel est le plus beauf des deux ?

Celui qui double en ville pour "gagner" une place ou celui qui, doublé, accélère pour empêcher le premier de se rabattre ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:18