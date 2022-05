Mode "pimp" pour ce routier + Un petit caillou

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2448 Karma: 6011 Après les camions indiens et les jeepneys, voici le Pimp Truck Africa



Tout ça à cause de ce petit caillou coincé dans le cran d'un pneu...



lsdYoYo Re: Mode "pimp" pour ce routier

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 821 Karma: 913 1/ Y'a un de ces jeux dans le levier de boîte. Ça me rappelle les camions de l'armée...

