Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2450 Karma: 6024 Un gars qui fait des vidéos dans la nature, sauve ses 2 petits frères en les abritant dans son abri alors

que la tempête couche toute la forêt alentour.



Contribution le : Aujourd'hui 06:45:41

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 789 Karma: 720 Beaucoup de caleçons sales, même le mien :s

Contribution le : Aujourd'hui 07:29:04