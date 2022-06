Options du sujet Imprimer le sujet

AshySlashy Quel remplacant pour une GTX950 ? 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7689 Karma: 965 Hello,

J'envisage un petit upgrade de ma bonne vieille GTX950.

Mon cahier des charges pour la remplaçante :

- occase de préférence

- un gros boost de performance

- encode / decode x265 natif

- vraiment pas cher, genre 100 balles max

- silence !!



Vous avez des idées ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:02