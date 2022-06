Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia L'occupant (documentaire du périple d'un soldat russe en Ukraine) 3 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 275 Karma: 325



The Occupant/Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата (ENG Subs)



Le documentaire a été réalisé avec les vidéos du téléphone portable d'un soldat russe fait prisonnier en Ukraine ( La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2957170 The Occupant/Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата (ENG Subs)Le documentaire a été réalisé avec les vidéos du téléphone portable d'un soldat russe fait prisonnier en Ukraine ( source ).

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:16