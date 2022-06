Allons-nous coloniser la galaxie ? | JDG dans Le Vortex

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1600 Karma: 4506





La conquête spatiale et la colonisation d’autres planètes situées en dehors du système solaire, on l’a souvent imaginé, que ce soit dans la pop culture ou nos rêves les plus fous.



Dans cet épisode, le Joueur du Grenier va démontrer à Heureka qui n’avait rien demandé à personne que ces rêves sont irréalistes et peu crédibles. Heureusement que Lê de Science4All passera dans le coin pour imaginer des scénarios mathématiquement envisageables.



Oui, j'avais la flemme d'écrire une description, alors j'ai récupéré celle de Youtube.





