Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Récuperer son poto et se prendre le poteau 1 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13585 Karma: 13485

Thugs

Contribution le : Aujourd'hui 09:50:47

alfosynchro Re: Récuperer son poto et se prendre le poteau 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10638 Karma: 4628 @FMJ65

A moins que ce soient les chevilles au niveau du froc !?

Nan, sans déconner, c'est à cause de l'inflation ; le tissus coûte cher...

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:40