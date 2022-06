Options du sujet Imprimer le sujet

Un camion de pompier et une voiture se retrouvent face à face sur des zebras



Comment peut-on oser :

- bloquer les pompiers

- en commettant une infraction

- ET diffuser la vidéo ?!

