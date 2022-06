Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des passagers se rebellent contre un voleur dans un minibus

Des passagers se rebellent contre un voleur armé d'un pistolet dans un minibus circulant à Naucalpan de Juárez, au Mexique.



CrazyCow Re: Des passagers se rebellent contre un voleur dans un minibus

Par contre c'est pas l'idée du siècle de frapper avec une arme si elle est chargée

Karma !Par contre c'est pas l'idée du siècle de frapper avec une arme si elle est chargée

gazeleau Re: Des passagers se rebellent contre un voleur dans un minibus

Autant je salue celui qui prend l'initiative de le désarmer, ceux qui lui prètent immédiatement main forte, mais c'est qui le teigneux qui s'acharne à lui écraser les genoux avec la portière une fois l'issue de la situation sûre ?

mawt1 Re: Des passagers se rebellent contre un voleur dans un minibus

Excellent bravo à la première initiative qui est clairement l'action la plus dure!!



Après c'est comique, le gars il se prend des coup de crosse de sa propre arme et tout le monde y met du sien dont le conducteur avec la porte... ^^

