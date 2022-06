Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Etre précis dans sa commande de pneus 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2459 Karma: 6057 Il faut être très précis sur une commande de pneus:

A savoir combien il en faut et où la livraison doit se faire.

Sinon c'est n'importe quoi !!!



camion perd chargement voiture accident

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:17