LeFreund Camion autonome suédois vs vases chinois 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5913 Karma: 15881 Camion autonome suédois vs vases chinois :



Self-Driving Truck Navigates Maze of China Vases



ils sont forts ces suédois!

Contribution le : Aujourd'hui 17:24:50

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8229 Karma: 3525 Mouais y a aucun vase sur les routes et rues, ça donnerais quoi sans vase ?.



:p

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:32

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34018 Karma: 11892 @Loom- Je dirais même que le problème des humains, c'est qu'ils bougent, et de manière imprévisible.

Je veux la même avec des vases qui traversent la piste n'importe comment!!!!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:07