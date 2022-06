Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Manger un "Petit morceau de sucre" 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2461 Karma: 6058

sans ouvrir la bouche...



Vous navigateur est trop vieux Manger un "Petit morceau de sucre" mais qui n'est pas considéré comme un sucre ( explications )...sans ouvrir la bouche...

Contribution le : Aujourd'hui 20:03:15