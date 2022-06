Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2462 Karma: 6067 Trois jeunes femmes se jettent à l'eau depuis un bateau à pleine vitesse.

Il y en a une des trois qui ne réfléchit pas beaucoup...



Contribution le : Aujourd'hui 06:41:00

deepo

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 979 Karma: 520 Heureusement qu'on a pas le son.

Contribution le : Aujourd'hui 07:24:48