Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Coup de main équin 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3081 Karma: 3400

Un cheval aide un poney en lui retirant sa muselière



Afficher le spoil Ouaih je ne connaissais pas non plus l'adjectif équin : relatif au cheval Un cheval aide un poney en lui retirant sa muselière

Contribution le : Aujourd'hui 08:21:36