WEYRBUS : le jeu de rébus revisité !

Je partage avec vous un petit jeu que j'ai créé !

Il s’agit d’un traditionnel jeu de rébus à ceci près que les éléments qui le composent sont mélangés.

Il s’agit donc à la fois de retrouver l’ordre des tuiles du rébus ainsi que sa solution.

Mais le plus simple, c’est encore d’essayer :



https://weyrbus.web.app



N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos suggestions.

Contribution le : Aujourd'hui 09:02:24