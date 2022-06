Options du sujet Imprimer le sujet

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5923 Karma: 15894 Des toilettes publiques qui donnent envie d'y rester à Voss en Norvège :

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10648 Karma: 4628 J'aime bien les toilettes où on n'est pas obligé d'escalader le bidet pour ouvrir ou fermer la porte.

En Suède aussi la plupart des toilettes publiques sont souvent équipées pour personnes handicapées.

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5923 Karma: 15894 Yazguen j'ai cherché avec toilettes voss, toilettes norvège, wc voss, wc norvège rien trouvé j'ai cherché avec toilettes voss, toilettes norvège, wc voss, wc norvège rien trouvé

