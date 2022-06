Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chat passe-muraille 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2463 Karma: 6072 Un chat est coincé dans une réception et tente de sortir par la baie vitrée à côté de la porte.

Une hôtesse ouvre la porte pour lui permettre de passer mais il décide de prendre son chemin initial...



Contribution le : Aujourd'hui 14:08:43