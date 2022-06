Projet pilote au Guatemala contre la pollution plastique

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2469 Karma: 6074



lors de crues subites.

Pour ce faire, un filet a été tendu au travers du lit de la rivière. Le résultat n'est toute fois pas à la hauteur des

espérances car l'énorme quantité des déchets fini par passer au travers.





Interceptor Trashfence Stops a Plastic Tsunami in the World’s Most Polluting River (Then Fails)



The Ocean Cleanup



Images de 2021



Plastic Pollution in Guatemala from Heavy Rains Une expérience a été réalisée dans le lit d'une rivière pour retenir les déchets plastiques emportés jusqu'à l'océanlors de crues subites.Pour ce faire, un filet a été tendu au travers du lit de la rivière. Le résultat n'est toute fois pas à la hauteur desespérances car l'énorme quantité des déchets fini par passer au travers.Interceptor Trashfence Stops a Plastic Tsunami in the World’s Most Polluting River (Then Fails)Images de 2021Plastic Pollution in Guatemala from Heavy Rains

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:54